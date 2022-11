Canicattì, lettera anonima con minacce e insulti al sindaco: indagini

Una lettera anonima gravida di insulti, offese e minacce è stata recapitata al sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo. Il primo cittadino si è recato dai carabinieri della locale Compagnia e ha consegnato la missiva.

Al via le indagini dei militari dell’Arma che, come prima cosa, hanno sentito proprio il sindaco. Accertamenti verranno fatti sulla lettera per cercare di risalire all’identità di chi l’ha inviata.

Il contenuto della missiva fa riferimento ai problemi della città e prosegue con svariati insulti al primo cittadino: “Buche, tombini otturati, furti e rapine. Fogna tu e chi ti ha votato” oppure “Carcarazzo ridicolo” e, ancora, “Sparisci”.

Messaggi di solidarietà

Il Segretario cittadino Gero Drago , unitamente ai Consiglieri Comunali Daniela Marchese Ragona e Giuseppe Lalicata, ai componenti dei Consiglio Direttivo di Fratelli d’Italia Canicattì esprime solidarietà e vicinanza morale al Sindaco Vincenzo Corbo per il vile atto di minacce e insulti subito . Riteniamo che la critica , l’opposizione e il confronto sulle cose che non vanno o che potrebbero essere migliorate nella nostra città debba essere sempre fatto nelle sedi opportune e con modi e atteggiamenti civili , per questo condanniamo fortemente ogni atteggiamento o metodo che nulla ha a che fare con il vivere da cittadini .