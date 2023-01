Canicattì, minaccia e aggredisce la vicina di casa: denunciata 

Una trentaquattrenne di Canicattì è stata denunciata per le ipotesi di reato di minacce e lesioni personali ai danni della vicina di casa. La donna, secondo quanto ricostruito, avrebbe rivolto frasi minatorie ad un intero nucleo familiare dirimpettaio e in una occasione avrebbe anche aggredito una quarantaduenne.

La donna, proprietaria di casa, aveva affittato un appartamento ad un’altra famiglia. I rapporti però non sarebbero stati idilliaci. “Se non te ne vai succede qualcosa di grave” avrebbe detto la trentaduenne. Il bersaglio delle minacce è sempre stata l’altra donna che, prima ha lasciato in anticipo l’appartamento, e poi si è presentata dalla polizia a sporgere denuncia.

Contestata anche una aggressione. La proprietaria di casa si sarebbe introdotta, attraverso un balcone comunicante, nell’abitazione in affitto e avrebbe spinto per terra la quarantaduenne tentando di colpirla, senza riuscirci, con un tavolo.