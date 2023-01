Canicattì, picchia il padre e le sorelle per i soldi della droga: denunciato

“Se non mi date i soldi vi ammazzo tutti”. Sarebbe stato questo il tenore delle minacce ripetute più volte da un venticinquenne di Canicattì all’indirizzo del padre e delle sorelle per costringerle a sganciare i soldi per la droga. Un vero e proprio dramma familiare che nel tempo si è sempre più acuito.

Non soltanto parole ma vere e proprie minacce anche brandendo un coltello e mostrando una pistola. È stata una delle sorelle a trovare il coraggio di chiedere aiuto ai poliziotti del locale commissariato e denunciare l’accaduto per timore che si potesse dare seguito a quelle frasi minatorie.