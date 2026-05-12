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Cantieri non a norma e lavoratori in nero, “stangata” per due imprenditori agrigentini 

Denunciati due imprenditori agrigentini titolari di imprese edili a margine dei controlli dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro

Pubblicato 30 minuti fa
Da Redazione

Tre dei cinque lavoratori impegnati non avevano un regolare contratto, alcuni mezzi utilizzati avevano la revisione scaduta e inoltre sono state riscontrate violazioni di carattere amministrativo e sulla sicurezza. A finire nei guai due imprenditori agrigentini titolari di altrettante ditte. Si tratta di un quarantacinquenne e di una cinquantenne. Entrambi sono stati denunciati alla procura di Sciacca.

È il bilancio dei controlli eseguiti dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando provinciale di Agrigento in due cantieri a Ribera. Il quarantacinquenne è ritenuto responsabile di mancata formazione, presenza di mezzi con revisione scaduta, installazione quadro elettrico di cantiere non a norma e omessa verifica idoneità tecnico professionale impresa subappaltatrice. La cinquantenne, invece, è stata denunciata per mancata sorveglianza sanitaria, omessa consegna dispositivi di prevenzione individuale, mancata formazione ed informazione e omessa redazione Pos. Elevate sanzioni per oltre 30 mila euro. 

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