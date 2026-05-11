Stop alle autobotti, Canicattì si prepara al peggio: proclamato il preallarme di protezione civile

Il sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo ha ufficialmente proclamato lo stato di preallarme della Protezione Civile e l’istituzione del Centro Operativo Comunale per fronteggiare il potenziale deficit idrico dovuto allo stop della fornitura tramite autobotte. Questa decisione drastica scaturisce da una crisi definita di gravità eccezionale, che potrebbe causare pesanti disservizi nell’approvvigionamento della popolazione con rischi concreti per l’ordine pubblico e la tenuta igienico-sanitaria del territorio. Per ridurre il consumo di acqua in attività non necessarie al fabbisogno dei cittadini è stato disposto il divieto di uso dell’acqua proveniente dal pubblico acquedotto per scopi che non siano strettamente essenziali.

In una nota congiunta inviata ai vertici di AICA e ATI, oltre che al Prefetto di Agrigento, i sindaci di Canicattì e Ravanusa hanno inoltre preteso un incontro urgente entro 24 ore per affrontare una situazione che giudicano ormai insostenibile. Secondo i primi cittadini, la crisi era ampiamente prevedibile e segnalata da tempo, configurando ora una palese violazione degli obblighi statutari da parte del gestore idrico.

Parallelamente, l’amministrazione di Canicattì ha inoltrato una richiesta formale e urgente ad AICA per ottenere, entro 12 ore, l’elenco analitico delle utenze sensibili. La mappatura è ritenuta indispensabile per pianificare i rifornimenti d’emergenza destinati a presidi sanitari, scuole, soggetti fragili in assistenza domiciliare e strutture di pubblica utilità come caserme e uffici giudiziari. I sindaci avvertono che, in mancanza di interventi concreti e immediati, verranno attivate tutte le procedure legali necessarie a tutela dei diritti dei cittadini e della salute pubblica.