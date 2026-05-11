Palermo

Trasforma villa in una serra di marijuana, arrestato 19enne

Ad insospettire gli agenti è stato il forte odore proveniente dall'area circostante ad una serie di ville, una delle quali, in apparente stato di abbandono

Pubblicato 49 minuti fa
Da Redazione

Una serra domestica di marijuana è stata scoperta dalla polizia di Palermo in una villa, apparentemente abbandonata, a Carini. Arrestato un giovane di 19 anni che, pur non essendo il proprietario dell’immobile, è risultato essere direttamente collegato alla produzione della marijuana. Ad insospettire gli agenti è stato il forte odore proveniente dall’area circostante ad una serie di ville, una delle quali, in apparente stato di abbandono, aveva unità esterne di condizionatori in funzione, finestre chiuse e un impianto di videosorveglianza nascosto tra la vegetazione.

Gli agenti, grazie all’intervento dei vigili del fuoco, sono entrati nell’abitazione dove hanno trovato una vera e propria serra indoor di marijuana con 318 piante invasate in diversificata fase di fioritura, tre grossi sacchi di marijuana, essiccata e congelata dentro un bancone frigorifero, una lunga serie di cavi e trasformatori che alimentavano numerose lampade alogene in funzione per garantire il microclima ideale alla fioritura. Nel corso del controllo, un 19enne è arrivato un 19enne risultato direttamente ricollegato alla produzione della marijuana e arrestato per produzione di stupefacente e furto di energia elettrica. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari. Accertamenti sono in corso per risalire al proprietario dell’immobile e ai destinatari della droga probabilmente venduta su piazze di spaccio al dettaglio della provincia e della zona occidentale del capoluogo.

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