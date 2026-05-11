Trasforma villa in una serra di marijuana, arrestato 19enne

Una serra domestica di marijuana è stata scoperta dalla polizia di Palermo in una villa, apparentemente abbandonata, a Carini. Arrestato un giovane di 19 anni che, pur non essendo il proprietario dell’immobile, è risultato essere direttamente collegato alla produzione della marijuana. Ad insospettire gli agenti è stato il forte odore proveniente dall’area circostante ad una serie di ville, una delle quali, in apparente stato di abbandono, aveva unità esterne di condizionatori in funzione, finestre chiuse e un impianto di videosorveglianza nascosto tra la vegetazione.

Gli agenti, grazie all’intervento dei vigili del fuoco, sono entrati nell’abitazione dove hanno trovato una vera e propria serra indoor di marijuana con 318 piante invasate in diversificata fase di fioritura, tre grossi sacchi di marijuana, essiccata e congelata dentro un bancone frigorifero, una lunga serie di cavi e trasformatori che alimentavano numerose lampade alogene in funzione per garantire il microclima ideale alla fioritura. Nel corso del controllo, un 19enne è arrivato un 19enne risultato direttamente ricollegato alla produzione della marijuana e arrestato per produzione di stupefacente e furto di energia elettrica. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari. Accertamenti sono in corso per risalire al proprietario dell’immobile e ai destinatari della droga probabilmente venduta su piazze di spaccio al dettaglio della provincia e della zona occidentale del capoluogo.