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Medico precipita dal quarto piano della sua abitazione, è gravissimo

Al momento non è chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente. Il medico nei mesi scorsi sarebbe stato licenziato dall'Asp nissena per motivi legati all'assenteismo

Pubblicato 43 minuti fa
Da Redazione

Un medico di 49 anni è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dopo essere precipitato dal quarto piano della sua abitazione.

La dinamica dell’episodio è ancora in corso di accertamento: al momento non è chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente. Sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e un’ambulanza del 118, che ha trasportato il professionista in ospedale. Secondo quanto si apprende, il medico nei mesi scorsi sarebbe stato licenziato dall’Asp nissena per motivi legati all’assenteismo. 

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