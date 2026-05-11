Agrigento

Crolla l’intonaco a causa di una perdita d’acqua, chiuso il plesso Don Bosco

Il sindaco Miccichè ha disposto la chiusura della scuola fino al 12 maggio e - comunque - fino al ripristino delle condizioni di sicurezza

Pubblicato 44 minuti fa
Da Redazione

Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, ha disposto la chiusura temporanea del plesso Don Bosco in via Dante. Lo stop alle lezioni, come si legge nell’ordinanza, si è reso necessario per il distacco parziale dell’intonaco dei soffitti a causa di una perdita idrica sottotraccia localizzata nel blocco servizi igienici.

La ditta Teckl è già intervenuta per riparare il danno ma comunque, proprio per l’indisponibilità dei servizi igienici, il primo cittadino ha disposto la chiusura della scuola fino al 12 maggio e – comunque – fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

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