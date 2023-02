Casteltermini, ladri al liceo scientifico: danni per 3 mila euro 

Ladri in azione al liceo scientifico Madre Teresa di Calcutta di Casteltermini. I malviventi, dopo aver rotto un infisso, sono riusciti ad entrare all’interno dell’istituto scolastico. Dopo aver rovistato dappertutto hanno scassinato le macchinette automatiche di snack portando via circa 500 euro. Il materiale didattico non sarebbe stato toccato dai ladri.

A fare la scoperta è stato il personale scolastico che ha immediatamente chiamato i carabinieri. Secondo una prima stima, tra il bottino e il danneggiamento, il danno ammonterebbe a circa 3 mila euro. Al via le indagini dei militari della locale stazione e dei colleghi della Compagnia di Cammarata per risalire all’identità dei responsabili.