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Corruzione, le immagini del blitz al Cefpas
Il video dell'operazione di polizia giudiziaria eseguita dalla Polizia di Stato a Caltanissetta su corruzione e falso ideologico al Cefpas
Il video dell’operazione di polizia giudiziaria eseguita dalla Polizia di Stato a Caltanissetta su corruzione e falso ideologico al Cefpas. Tra gli otto indagati anche Riccardo Gallo deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana. La Squadra Mobile e lo SCO questa mattina hanno notificato gli inviti a comparire per rendere interrogatorio emessi dal G.I.P. su richiesta della Procura della Repubblica di Caltanissetta che, all’esito delle indagini preliminari, ha richiesto l’applicazione di misure cautelari custodiali per gli indagati.
Redazione
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