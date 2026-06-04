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Corruzione, le immagini del blitz al Cefpas

Il video dell'operazione di polizia giudiziaria eseguita dalla Polizia di Stato a Caltanissetta su corruzione e falso ideologico al Cefpas

Pubblicato 35 minuti fa
Da Redazione



Il video dell’operazione di polizia giudiziaria eseguita dalla Polizia di Stato a Caltanissetta su corruzione e falso ideologico al Cefpas. Tra gli otto indagati anche Riccardo Gallo deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana. La Squadra Mobile e lo SCO questa mattina hanno notificato gli inviti a comparire per rendere interrogatorio emessi dal G.I.P. su richiesta della Procura della Repubblica di Caltanissetta che, all’esito delle indagini preliminari, ha richiesto l’applicazione di misure cautelari custodiali per gli indagati.

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