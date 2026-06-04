Porto di Sciacca, Catanzaro: “Lavori fermi da anni”

“La situazione del porto di Sciacca, in particolare dell’area della banchina di riva nord, non è più sostenibile”. Lo afferma l’Onorevole. Michele Catanzaro, capogruppo del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana, che ha inviato all’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò una richiesta formale di visita istituzionale per verificare direttamente lo stato del cantiere.

Catanzaro ricorda che da anni i lavori risultano bloccati in un limbo burocratico, lasciando un’area strategica della città in condizioni di degrado. Nel documento inviato all’assessore, Catanzaro evidenzia che il porto di Sciacca rappresenta “un punto di riferimento fondamentale per lo sviluppo economico, turistico e produttivo dell’intero territorio” e che la presenza dell’assessore “sarebbe un segnale concreto di attenzione istituzionale e un’occasione per fare chiarezza su tempi, responsabilità e prospettive”.