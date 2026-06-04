Politica

Porto di Sciacca, Catanzaro: “Lavori fermi da anni”

Il capogruppo del Pd all'Ars invita l’assessore Aricò a verificare di persona la situazione

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

“La situazione del porto di Sciacca, in particolare dell’area della banchina di riva nord, non è più sostenibile”. Lo afferma l’Onorevole. Michele Catanzaro, capogruppo del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana, che ha inviato all’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò una richiesta formale di visita istituzionale per verificare direttamente lo stato del cantiere.
Catanzaro ricorda che da anni i lavori risultano bloccati in un limbo burocratico, lasciando un’area strategica della città in condizioni di degrado. Nel documento inviato all’assessore, Catanzaro evidenzia che il porto di Sciacca rappresenta “un punto di riferimento fondamentale per lo sviluppo economico, turistico e produttivo dell’intero territorio” e che la presenza dell’assessore “sarebbe un segnale concreto di attenzione istituzionale e un’occasione per fare chiarezza su tempi, responsabilità e prospettive”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.19/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.19/2026
Pagina 1 di 15
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

Corruzione, indagati il deputato Riccardo Gallo e il manager Asp Capodieci (NOMI)
Apertura

Chiesto il carcere per Riccardo Gallo, deputato sarà interrogato l’11 giugno 
Apertura

Corruzione, chiesta cattura del deputato Riccardo Gallo e del direttore dell’Asp Capodieci
Apertura

Falsi carabinieri truffano anziano nell’Agrigentino, colpo da 10 mila euro 
Apertura

Rompe vetri di casa in uno scatto di rabbia e muore dissanguato a 37 anni 
banner italpress istituzionale banner italpress tv