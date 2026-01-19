Agrigento

Cibo scaduto e mal conservato in un locale in via Atenea, multa e denuncia per il titolare 

Dieci chilogrammi di alimenti senza tracciabilità e, in minima parte, addirittura scaduti. Un lavoratore risultato irregolare e un estintore con la revisione scaduta

Dieci chilogrammi di alimenti senza tracciabilità e, in minima parte, addirittura scaduti. Un lavoratore risultato irregolare e un estintore con la revisione scaduta.

I poliziotti della sezione amministrativa, unitamente agli agenti della polizia locale, hanno eseguito un controllo in un locale in via Atenea, nel centro di Agrigento. Al termine dell’accertamento, dove sono emerse numerose criticità, è scattata una sanzione di 1.400 euro per il titolare che è stato anche denunciato a piede libero alla procura della Repubblica.

Il controllo è stato effettuato anche su un distributore automatico H24 di cibo e bevande. Nei confronti del titolare è stata elevata una maxi multa di 10 mila euro poiché irebbero stati venduti alcolici fuori l’orario consentito.

Un provvedimento di sospensione dell’attività, inoltre, è stato adottato per una kebabberia del centro dopo che a margine di un controllo della Guardia di Finanza è stata accertata la vendita di alcolici a minorenni. 

