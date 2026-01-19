Agrigento

Leo Club e MariTerra donano libri al reparto di Pediatria di Agrigento 

Un pomeriggio di solidarietà ha illuminato il reparto di Pediatria dell’ospedale di Agrigento

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un pomeriggio di solidarietà ha illuminato il reparto di Pediatria dell’ospedale di Agrigento, diretto dal dott. Giuseppe Gramaglia. Il Leo Club Agrigento Host e l’Associazione Culturale MariTerra, hanno infatti donato libri, giochi, peluche e pastelli ai piccoli pazienti, offrendo un momento di leggerezza in un luogo dove il tempo spesso sembra fermarsi. 

La struttura, grazie alle competenze dello staff del dott. Gramaglia, è un punto di riferimento anche per la pediatria diabetologica, permettendo a molte famiglie del territorio di ricevere cure specialistiche con amore e profonda dedizione, senza affrontare lunghi viaggi. “Un ringraziamento speciale – commenta Turi Lo Sardo, Presidente del Leo Club Agrigento Host – va a MariTerra, soprattutto ad Erika Zoppo, Erica Bruccoleri e Tiziana Lanza per il prezioso supporto, a dimostrazione che quando più associazioni collaborano, è possibile realizzare progetti che vanno oltre le semplici donazioni”.

Per il Club erano presenti il Presidente Turi Lo Sardo, il Segretario Beatrice Burgio, il Tesoriere Marta Castelli anche in qualità di Vice Presidente del Distretto Leo, e il Leo Advisor Sig. Gionfriddo.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 2/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Messina

Scosse di terremoto all’alba nel Messinese
Catania

Parcheggiatore abusivo vìola misura cautelare, arrestato 
Agrigento

Leo Club e MariTerra donano libri al reparto di Pediatria di Agrigento 
Agrigento

Bonus edilizi, gli architetti: “Ecco gli incentivi attivi in virtu’ delle norme varate da Stato e Regione”
Apertura

Picchia la moglie e aggredisce la figlia minorenne intervenuta per difendere la madre
Agrigento

Cibo scaduto e mal conservato in un locale in via Atenea, multa e denuncia per il titolare 
banner italpress istituzionale banner italpress tv