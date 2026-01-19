Bonus edilizi, gli architetti: “Ecco gli incentivi attivi in virtu’ delle norme varate da Stato e Regione”

È arrivato il 2026, un anno che archivia il Superbonus al 110% ma che mantiene attivi tanti altri incentivi nel settore dell’edilizia, per l’effetto combinato della legge di Bilancio dello Stato e della Finanziaria regionale.

“Gli incentivi finalizzati alla ristrutturazione e alla manutenzione delle costruzioni esistenti – afferma il presidente dell’Ordine degli architetti di Agrigento, Rino La Mendola – sono fondamentali per alimentare proficue politiche di rigenerazione urbana. Ecco perché, dopo la chiusura del capitolo Superbonus al 110%, è importante mettere a fuoco i Bonus edilizi attivi nel 2026, per effetto delle leggi finanziarie emanate da Stato e Regione, negli ultimi giorni dello scorso mese di dicembre.

In particolare – continua La Mendola – la legge di Bilancio dello Stato, per il 2026, rilancia i seguenti incentivi: Bonus ristrutturazione, Ecobonus, Sismabonus e Bonus mobili ai quali si aggiungono gli incentivi del Conto termico 3.0 di cui al Decreto del ministro dell’Ambiente dello scorso 7 agosto. Contestualmente, la Regione Siciliana, con la propria legge di Bilancio, ha finanziato un nuovo bonus per interventi di adeguamento e miglioramento sismico e di efficientamento energetico del costruito, a cui possono accedere solo soggetti che non abbiano già fruito del Superbonus 110% o del Sismabonus. I contributi del bonus regionale sono riconosciuti nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, con massimali pari a 25mila euro per edifici unifamiliari autonomi e a 20mila euro per unità immobiliari collocate in edifici da due a otto abitazioni.

I contributi si riducono a 15mila euro per ciascuna unità collocata in edifici con più di 8 abitazioni. Con l’obiettivo di approfondire il tema e di descrivere le modalità di accesso ai Bonus edilizi attivi in Sicilia nel 2026 – conclude il Presidente degli architetti – abbiamo programmato un seminario informativo, in programma nel pomeriggio del prossimo 30 gennaio nella sala conferenze della Camera di Commercio di Agrigento, che ha patrocinato l’evento, nel corso del quale relazioneranno noti esperti del settore, come Giuseppe Avanzato e Giuseppe Grimaldi”.