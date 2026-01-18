Catania

Allerta Meteo, chiuso terminal C all'aeroporto di Catania

La SAC invita i passeggeri a: consultare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea di riferimento

Pubblicato 19 minuti fa
Da Redazione

A causa dell’Allerta Meteo diramata per le giornate di lunedì 19 e martedì 20 gennaio 2026, la SAC ha disposto la chiusura del Terminal C (TC) dell’Aeroporto di Catania Fontanarossa.

Secondo quanto comunicato dalla società di gestione aeroportuale, tutti i voli in partenza e in arrivo inizialmente programmati al Terminal C saranno trasferiti e operativi presso il Terminal A (TA).

La SAC invita i passeggeri a: consultare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea di riferimento, recarsi in aeroporto con congruo anticipo, tenendo conto delle condizioni meteo avverse Seguiranno eventuali aggiornamenti in base all’evoluzione del maltempo.

