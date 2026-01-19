Apertura

Picchia la moglie e aggredisce la figlia minorenne intervenuta per difendere la madre

Mamma e figlia, 38 e 15 anni, sono finite all’ospedale di Canicattì con una prognosi di dieci giorni

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Prima avrebbe picchiato la moglie a margine di una lite familiare e, subito dopo, aggredisce anche la figlia quindicenne che era intervenuta in difesa della madre. È stato un pomeriggio di follia quello avvenuto nella giornata di sabato all’interno di un appartamento a Canicattì.

A finire nei guai un trentacinquenne del posto, denunciato a piede libero per i reati di maltrattamenti e lesioni. Mamma e figlia – 38 anni e 15 anni – sono finite in ospedale con una prognosi di dieci giorni. Sono stati i sanitari del “Barone Lombardo” a chiamare la polizia. Gli agenti sono intervenuti e hanno identificato e denunciato l’uomo.  

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 2/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Messina

Scosse di terremoto all’alba nel Messinese
Catania

Parcheggiatore abusivo vìola misura cautelare, arrestato 
Agrigento

Leo Club e MariTerra donano libri al reparto di Pediatria di Agrigento 
Agrigento

Bonus edilizi, gli architetti: “Ecco gli incentivi attivi in virtu’ delle norme varate da Stato e Regione”
Apertura

Picchia la moglie e aggredisce la figlia minorenne intervenuta per difendere la madre
Agrigento

Cibo scaduto e mal conservato in un locale in via Atenea, multa e denuncia per il titolare 
banner italpress istituzionale banner italpress tv