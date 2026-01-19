Parcheggiatore abusivo vìola misura cautelare, arrestato 

La Polizia di Stato ha arrestato un parcheggiatore abusivo catanese, di 28 anni, per la violazione degli obblighi derivanti dalla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

La misura di prevenzione era stata applicata in quanto il 28enne era già destinatario del Divieto di Accesso ai Centri Urbani (Dacur), emesso dal Questore di Catania a seguito di diversi interventi dei poliziotti che, in più occasioni, lo avevano sorpreso mentre era intento ad indicare manovre ad automobilisti che cercavano parcheggio, nella zona tra via Dusmet e piazza Borsellino.

In pochi mesi, il 28enne è stato denunciato per ben 12 volte e, per questo motivo, i poliziotti della Divisione Anticrimine della Questura hanno chiesto al Tribunale di Sorveglianza l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, tenuto conto anche dei suoi diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio.

Per la prima volta, la misura è stata applicata proprio per la condotta di parcheggiatore abusivo.

Nei giorni scorsi, i poliziotti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico lo hanno colto, in flagranza, ad esercitare ancora una volta abusivamente l’attività di parcheggiatore, di notte, quando sarebbe dovuto permanere in casa, violando, così, gli obblighi derivanti dalla sorveglianza speciale. Gli agenti lo hanno notato mentre si avvicinava ad alcuni turisti che avevano da poco parcheggiato in piazza Borsellino presso il parcheggio AMTS. Nonostante avessero già preso il ticket per pagare al termine della sosta, il parcheggiatore aveva chiesto loro del denaro.

Alla vista dei poliziotti, l’uomo ha tentato di dileguarsi, in fretta e furia, ma è stato rincorso, bloccato e condotto negli uffici di Polizia per tutti gli accertamenti del caso.

Per la sua condotta, il 28enne è stato arrestato, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Ancora una volta, la Polizia di Stato ricorda che, per fronteggiare efficacemente il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, è indispensabile la collaborazione dei cittadini, attraverso la segnalazione tramite l’app “YouPol” e, in caso di richieste di denaro con fare minaccioso, è fondamentale contattare immediatamente il Numero unico di emergenza per permettere l’arresto da parte delle forze di Polizia.