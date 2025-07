Cocaina e quasi 3 mila euro in contanti, arrestato 18enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sciacca hanno arrestato in flagranza di reato un 18enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e segnalato alla Prefettura un 26enne quale assuntore.

Durante un ordinario servizio di perlustrazione notturna, una pattuglia dell’Arma ha notato i due giovani che conversavano con atteggiamento sospetto. Alla vista dell’autovettura di servizio, il 26enne ha tentato di disfarsi di un sacchetto in plastica, poi recuperato dai militari, contenente circa 3,3 grammi di cocaina.

Nel corso dell’identificazione, il 18enne ha cercato a sua volta di gettare un secondo involucro, prontamente recuperato dai militari, risultato contenere quattro dosi confezionate di cocaina per un peso complessivo di 5,7 grammi. La successiva perquisizione domiciliare, eseguita presso l’abitazione del giovane, ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro la somma in contanti di 2.740 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Al termine delle formalità di rito, il 26enne è stato segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento per uso personale di stupefacenti, mentre il 18enne è stato dichiarato in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sottoposto, su disposizione della Procura della Repubblica di Sciacca, alla misura degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

L’attività si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti messo in atto sul territorio dai Carabinieri della Compagnia di Sciacca, nell’ambito dell’impegno quotidiano dell’Arma per la sicurezza delle comunità.

Si rappresenta che, per il principio della presunzione di innocenza, la posizione dell’indagato non è definitivamente accertata e il successivo giudizio di merito servirà a verificare le eventuali effettive responsabilità.