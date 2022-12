Colpi di pistola a Licata, gambizzata una giovane a Villaggio dei Fiori: fermato 49enne

Colpi di arma da fuoco all’indirizzo di una ventenne nel quartiere Villaggio dei Fiori, a Licata. Secondo una prima ricostruzione un uomo avrebbe sparato ad una ragazza alle gambe con l’intenzione di ferire e non di uccidere. Il fatto è avvenuto in serata in una zona appartata.

La donna non è in pericolo di vita ed è stata trasportata all’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia che hanno avviato le indagini. I militari dell’Arma sono sulle tracce di un possibile sospettato, un quarantanovenne che conosce la ragazza. Tra le piste investigative battute ci sarebbe quella di un rifiuto alle avance dell’uomo che avrebbe estratto una pistola e sparato. Questa però rimane al momento soltanto una delle ipotesi.

(IN AGGIORNAMENTO)