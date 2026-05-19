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Il sindaco Spinelli vittima di varie intimidazioni: “Sono scosso ma vado avanti” (vd)

Il sindaco ha deciso di continuare il proprio impegno amministrativo nonostante il clima di pressione e paura

Pubblicato 52 minuti fa
Da Irene Milisenda



Negli ultimi anni i sindaci italiani sono sempre più spesso nel mirino di intimidazioni e minacce. Un fenomeno preoccupante che colpisce soprattutto gli amministratori locali, impegnati ogni giorno nella gestione dei problemi del territorio e nel servizio ai cittadini. Nell’Agrigentino, il sindaco di Calamonaci, Pellegrino Spinelli, ha subito ben sei intimidazioni: non soltanto lettere minatorie, ma di recente è comparso persino  un manifesto funebre nel cimitero del piccolo paese che annunciava la dipartita di Spinelli con tanto di foto e dati personali. Un gesto grave e intimidatorio che ha profondamente scosso l’intera comunità.

L’ultimo episodio è stato molto pesante e devo dire che un pò mi ha scosso e mi fa riflettere tanto. Non mi arrendo”, dichiara il sindaco Spinelli. Parole, le sue, che raccontano il peso umano e personale di chi si trova a fronteggiare minacce continue. “L’unica cosa è che la famiglia un pochettino ne sta risentendo però siamo qua , non ci sono problemi e andiamo avanti”, ha aggiunto il sindaco.

Al primo cittadino, dopo un’attenta valutazione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, è stata affidata una sorveglianza speciale che prevede il passaggio frequente delle pattuglie delle forze dell’ordine nei pressi dell’abitazione e del luogo di lavoro del primo cittadino e servizio di tutela ravvicinata. “Il clima in paese è sereno per carità, ma sono molto preoccupato perché chi continua a scrivere o rappresenta questi tipi di vigliaccate sicuramente con la testa non c’è. Non so chi c’è dietro questi gesti, continua il primo cittadino “perché dal punto di vista dei lavori pubblici conosco le imprese quando si finiscono i lavori, dal punto di vista sociale sono disponibile a 360° e non ho detto mai a nessuno di no, ripeto non finirò mai di dirlo ma sicuramente ci sarà dietro qualcuno con problemi psicologici”.

Il sindaco ha deciso di continuare il proprio impegno amministrativo nonostante il clima di pressione e paura.

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