Coronavirus, 1.348 nuovi casi in Sicilia

Altri 1.348 positivi al coronavirus scoperti in Sicilia nelle ultime 24 ore grazie a 21.978 tamponi antigenici e molecolari: l’incidenza del virus sale così al 6,1% (ieri era al 5,2%). I numeri sono contenuti nel report del ministero della Salute e della Protezione civile nazionale che fa quotidianamente il punto sull’emergenza epidemiologica nelle regioni italiane. La Sicilia si conferma la regione con l’incremento più consistente, così come da diverse settimane ormai: al secondo posto l’Emilia-Romagna con 721 nuovi positivi su un totale di 33.490 tamponi. Catania e Messina sono le province che hanno fatto registrare l’aumento più consistente di casi: 353 ciascuna. Seguono Siracusa (204), Palermo (131), Trapani (115), Ragusa (108), Agrigento (51), Caltanissetta (32) ed Enna (1). I decessi comunicati oggi sono 21, ma di questi soltanto otto nelle ultime 24 ore. La voce dei guariti registra un boom: 1.322. Gli attuali positivi sull’Isola sono quindi 28.130, cinque più di ieri. In lieve miglioramento la situazione negli ospedali: i pazienti in regime ordinario sono scesi dagli 849 di ieri agli 842 di oggi, quelli nelle terapie intensive sono passati da 118 a 115.

La divisione dei nuovi casi per provincia

Catania 353; Messina 353; Siracusa 204; Palermo 131; Trapani 115; Ragusa 108; Agrigento 51; Caltanissetta 32; Enna 1