Coronavirus, 5.335 nuovi casi in Sicilia

Sono 5.335 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime ventiquattro ore a fronte di 31.004 tamponi processati. L’indice di positività sale al 17.21%. Le vittime sono 7 mentre i guariti sono 5.623. Attualmente sull’isola ci sono 224.322 persone positive al covid, +650 rispetto a ieri. In calo i ricoveri in regime ordinario (-37 sul dato di ieri), in aumento quelli in terapia intensiva (+3). La Sicilia scivola al quarto posto nella classifica per numero di casi.

Questi i dati del contagio nelle singole province

Palermo con 1.762 casi, Catania 697, Messina 692, Siracusa 484, Trapani 750, Ragusa 576, Caltanissetta 320, Agrigento 826, Enna 173.