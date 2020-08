Coronavirus, 7 nuovi positivi in Sicilia

Scende anche oggi il numero di nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore. Il report odierno parla di 7 casi riscontrati e per la prima volta da giorni nessuno di questi si riferisce a migranti. Lo si apprende attraverso il bollettino del ministero della Salute. I nuovi contagi nell’Isola, confermano fonti dell’assessorato regionale per la salute, sono a Catania (6 casi) e uno a Siracusa. Si apprendera’ domani, invece, l’esito del tampone sul passeggero con la febbre alta che voleva imbarcarsi sul traghetto da Palermo per Genova e che ha fatto scattare l’allarme al porto di Palermo dopo essere stato respinto all’imbarco dal personale della Grandi Navi Veloci. Si trova all’ospedale Cervello in attesa dell’esito del tampone.