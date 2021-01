Coronavirus, record di nuovi casi in Sicilia: 1.913 in un solo giorno

Continuano a crescere i nuovi contagi in Sicilia. Nelle ultime ventiquattro ore sono ben 1.913 i nuovi contagi da Covid-19. Anche il bilancio delle nuove vittime è tragico: 40 morti in ventiquattro ore. Una cifra che non era mai stata raggiunta in un solo giorno dall’inizio della pandemia (a novembre il record fu di 1.871 casi). La Sicilia, secondo gli ultimi numeri diffusi dal Ministero della Salute, è dietro solamente al Veneto (2.134) per tamponi positivi registrati nelle ultime ventiquattro ore.

