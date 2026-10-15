“Costretto a versare la pensione ogni mese”, chiesti 3 rinvii a giudizio per estorsione 

La Procura di Sciacca ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di tre persone accusate di estorsione. Il provvedimento è firmato dal pm Carlotta Buzzi e riguarda Vincenzo e Mario Di Benedetto, 75 e 39 anni, rispettivamente padre e figlio, e Tonino Giordano, 34 anni. La prima udienza preliminare si celebrerà il prossimo 23 febbraio.

I tre imputati sono accusati di estorsione. I fatti risalgono al periodo compreso tra gennaio 2022 e dicembre 2023. Secondo l’accusa, infatti, avrebbero costretto un sessantatreenne a versare 600 euro ogni mese, ovvero la sua pensione, per un importo complessivo di circa 10 mila euro. Il pensionato avrebbe dato loro anche la carta bancomat che i tre avrebbero utilizzato per prelevare denaro.