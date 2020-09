Covid-19 in Sicilia, 33 nuovi casi positivi: uno a Ravanusa

Sono 33 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: 7 in rispetto alla giornata di ieri. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Cinque sono migranti. C’è anche una nuova vittima, in provincia di Siracusa, che fa salire il totale a 287 dall’inizio dell’epidemia, e si registrano 5 pazienti guariti.

La divisione fra le province mostra 6 casi a Catania, 2 a Messina, 8 ciascuno a Palermo e Trapani, 7 a Siracusa, compresi 5 migranti, uno a Caltanissetta e un nuovo caso si registra a Ravanusa nell’Agrigentino.

“L’asp mi ha annunciato una nuova guarigione ma mi ha annunciato purtroppo, un nuovo caso di contagio. Si tratta di un nuovo focolaio, dichiara il sindaco di Ravanusa Carmelo D’Angelo. Cari giovani, soprattutto voi, siate prudenti, poco indifferenti e attenti ad utilizzare tutte le precauzioni necessarie.”

Al momento in Sicilia i contagiati sono 1.152: di questi 71 sono ricoverati in ospedale e dieci hanno dovuto fare ricorso alla terapia intensiva. L’incremento dei tamponi nelle ultime 24 ore e’ stato di 4.210.