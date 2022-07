Covid, 8.739 nuovi positivi in Sicilia

Sono 8.739 i nuovi positivi in Sicilia, su un totale di 30.958 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino emesso dal Ministero della Salute. 18 le vittime, che portano il totale delle persone che hanno perso la vita da inizio pandemia a quota 11.267. Dal punto di vista dei ricoveri ospedalieri, quelli nei reparti ordinari sono 946, 19 in più di ieri, mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 33, 3 in meno rispetto a ieri. La regione Sicilia comunica che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, 1.154 sono relativi a giorni precedenti al 06/07/22 (di cui n. 1020 del 05/07/2022, n. 82 del 04/07/2022, n. 9 del 03/07/2022, n. 4 del 02/07/2022, n. 6 del 01/07/2022) e che i decessi comunicati in data odierna sono relativi ai seguenti giorni: n. 3 al 06/07/2022 – n. 9 al 05/07/2022 – n. 3 al04/07/2022 – n. 1 al 03/07/2022 – n. 1 al 30/06/2022 – n. 1 al 28/06/2022.

A livello provinciale si registrano a

Palermo 2.272 casi, Catania 2.303, Messina 1.404, Siracusa 965, Trapani 690, Ragusa 696, Caltanissetta 470, Agrigento 880, Enna 213.