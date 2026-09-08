Agrigento

Ladri al porticciolo di San Leone, rubati due gommoni 

I balordi hanno agito sabato notte e, secondo una prima ricostruzione, sarebbero fuggiti “via mare” trainando i natanti

Pubblicato 18 minuti fa
Da Redazione

Ladri in azione a San Leone. Ignoti malviventi hanno messo a segno un colpo davvero particolare riuscendo a rubare ben due gommoni dal porticciolo turistico. I balordi hanno agito sabato notte e, secondo una prima ricostruzione, sarebbero fuggiti “via mare” trainando i natanti. Si tratta di due gommoni, uno dei quali di circa dieci metri con due motori. Il danno è ingente. Al via le indagini delle forze dell’ordine per risalire agli autori e chiarire i contorni della vicenda.

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