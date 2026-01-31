Apertura

Dipendente si infortuna sul lavoro, imprenditori a processo: uno assolto, l’altro condannato 

Nei confronti di due fratelli imprenditori edili di Grotte finiti a processo con le accuse di lesioni colpose e per violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro

Pubblicato 4 ore fa
Da Redazione

Il tribunale di Agrigento ha disposto una condanna e un’assoluzione nei confronti di due fratelli imprenditori edili di Grotte finiti a processo con le accuse di lesioni colpose e per violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro. Il giudice, Katia La Barbera, ha ritenuto sussistente la responsabilità penale in capo a P.G., assolvendo l’altro fratello P.S. Il procuratore delle Repubblica di Agrigento,. Giovanni Di Leo, che si è occupato personalmente della requisitoria, ha chiesto la condanna a mesi tre di reclusione per entrambi i fratelli.

La vicenda è legata all’infortunio di uno dei dipendenti della ditta, caduto da una scala risultata non idonea. Erano stati rinviati a giudizio per lesioni colpose e per violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro due fratelli imprenditori edili di Grotte P.S. e P.G., accusati di non avere adottato le misure di sicurezza opportune sul posto di lavoro nel quale un proprio dipendente si è gravemente infortunato, cadendo da una scala non idonea per il cantiere edile.

Nel corso del dibattimento, i due imprenditori, difesi entrambi dall’avvocato Sergio Baldacchino, hanno provato e documentato che l’operaio, con la qualifica di manovale, stava svolgendo un’attività impropria per la sua mansione, ossia un lavoro di rifinitura di tinteggiatura di un sottotetto, utilizzando, tra l’altro, una scala (certificata per lavori  brevi di rifinitura di tinteggiatura) sebbene non ve ne fosse bisogno, perché suddetto sottotetto era raggiungibile da terra.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 4/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

La fake news su Samantha Castelli, l’Arcidiocesi di Agrigento: “Vicenda calunniosa”
Catania

In giro con tirapugni e una scacciacani, denunciato 24enne
Catania

Bloccati in auto in mezzo alla neve sull’Etna, il soccorso alpino recupera padre e figlia
Agrigento

Lascia a piedi bimbo di 11 anni, l’autista è agrigentino: “Chiedo scusa”
Ultime Notizie

Sorpreso a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo: arrestato
Sciacca

Il cardinale Reina a Sciacca per i festeggiamenti della Madonna del Soccorso
banner italpress istituzionale banner italpress tv