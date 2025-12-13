Apertura

Domenico Blando, dall’arresto con Brusca ai contatti con politica e imprenditoria

Dall’inchiesta sul clan di Villaseta emerge un certo attivismo di Blando, arrestato insieme a Brusca a Cannatello: l’appalto a Ravanusa, i contatti con gli onorevoli e spunta anche il nome di Di Mauro

Pubblicato 57 minuti fa
Da Redazione

Sebbene l’attività investigativa sia ormai conclusa da tempo (almeno per quanto è dato sapere pubblicamente) la maxi inchiesta sui clan mafiosi di Villaseta e Porto Empedocle continua a regalare colpi di scena. Un altro personaggio certamente interessante, coinvolto nella stessa inchiesta sui clan di Villaseta e Porto Empedocle ma per un parallelo vasto traffico di stupefacenti in provincia di Agrigento, è certamente Domenico Blando. Originario di Favara, 68 anni, è noto ai più per essere stato il favoreggiatore dell’ultimo periodo di latitanza di Giovanni Brusca, venendo arrestato insieme al “boia di Capaci”, nella villetta di via Papillon a Cannatello nel maggio 1996. Nel maxi rapporto dei carabinieri, depositato nelle scorse settimane negli atti del processo a carico dello stesso e di altri cinquanta imputati, emerge un certo attivismo imprenditoriale di Blando e diversi contatti con esponenti politici. Quanto verrà raccontato di seguito (che non rappresenta la totalità degli episodi di interesse ma solo una parte. Del resto vi daremo conto nei prossimi giorni) non ha avuto (almeno ad oggi) sviluppi investigativi di rilievo penale ma certamente ne descrive il contesto.

ACQUISTA IL NUOVO NUMERO DI GRANDANGOLO

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 44 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

“La mafia di Villaseta è come l’anti-Stato”, nelle carte dell’inchiesta spuntano l’Akragas e l’on. Di Mauro
Apertura

Domenico Blando, dall’arresto con Brusca ai contatti con politica e imprenditoria
Apertura

Il clan di Villaseta, l’Akragas e la contestazione al presidente: le carte dell’inchiesta 
Agrigento

La pista ciclabile è crollata, Mareamico e ItaliaViva: “serve un intervento immediato”
Giudiziaria

Cuffaro, annullato il sequestro dei soldi in contanti trovati nella sua tenuta agricola
Cultura

Urban trekking alla scoperta di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025
banner italpress istituzionale banner italpress tv