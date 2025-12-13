Agrigento

Sorpreso a fare pipì in via Atenea, 5mila euro di multa e Daspo

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Ha ben pensato di urinare su un muro all’ingresso di via Atenea, il salotto buono di Agrigento, davanti a tutti. Un cinquantacinquenne residente in un altro comune della provincia è stato sorpreso dai poliziotti delle Volanti che lo hanno identificato e multato.

Nei suoi confronti è scattata una sanzione di 5mila euro per atti contrari alla pubblica decenza. All’uomo è stato applicato anche il Dacur, il provvedimento che gli impone il divieto di frequentare quel luogo per i prossimi sei mesi. 

