Sorpreso a fare pipì in via Atenea, 5mila euro di multa e Daspo

Ha ben pensato di urinare su un muro all’ingresso di via Atenea, il salotto buono di Agrigento, davanti a tutti. Un cinquantacinquenne residente in un altro comune della provincia è stato sorpreso dai poliziotti delle Volanti che lo hanno identificato e multato.

Nei suoi confronti è scattata una sanzione di 5mila euro per atti contrari alla pubblica decenza. All’uomo è stato applicato anche il Dacur, il provvedimento che gli impone il divieto di frequentare quel luogo per i prossimi sei mesi.