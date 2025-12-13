Agrigento

Svaligiato un altro appartamento in città, rubati 11mila euro tra gioielli e soldi 

Ignoti malviventi sono entrati in azione in pieno pomeriggio in un appartamento in via Papa Luciani, nel centro della Città dei templi

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

Ancora un furto in abitazione ad Agrigento. Ignoti malviventi sono entrati in azione in pieno pomeriggio in un appartamento in via Papa Luciani, nel centro della Città dei templi. I ladri, dopo aver rovistato dappertutto, sono riusciti ad individuare il posto in cui erano custoditi soldi e preziosi. Il bottino, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 11mila euro.

A fare la scoperta è stata la proprietaria di casa, una casalinga trentacinquenne. Al via le indagini delle forze dell’ordine per risalire all’identità dei ladri. Nelle scorse ore, nel quartiere di Monserrato, un’altra abitazione era stata svaligiata con i malviventi che sono riusciti a portare via 50mila euro tra soldi contanti e gioielli. 

