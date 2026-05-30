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Dramma a Casteltermini, 67enne perde la vita dopo il ribaltamento di un muletto

La vittima, Gaetano Sciarrotta, è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Pubblicato 41 minuti fa
Da Redazione

Tragedia a Casteltermini, dove un uomo Gaetano Sciarrotta, di 67 anni ha perso la vita in seguito a un grave incidente sul lavoro. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo che stava conducendo, un muletto, si sarebbe improvvisamente ribaltato, schiacciandolo.

Immediato l’intervento dei soccorsi, che hanno prestato le prime cure al ferito e lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, le gravi lesioni riportate nell’incidente si sono rivelate fatali: l’uomo è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

La notizia ha profondamente colpito la comunità di Casteltermini, rimasta sotto choc per l’accaduto. Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti necessari per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

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