Menfi festeggia i 100 anni di Leonarda Alesi: gli auguri del sindaco Clemente

​Un secolo di vita, di amore per la famiglia e di dedizione. La comunità di Menfi festeggia oggi un compleanno straordinario: la signora Leonarda Alesi spegne ben 100 candeline.

​Nata il 12 Giugno 1926, la signora Leonarda ha attraversato un secolo di storia con la grazia e la forza delle grandi donne di un tempo. Una vita interamente dedicata alla famiglia, vissuta come casalinga esemplare a fianco dell’indimenticato marito, il signor Girolamo Alesi, stimato muratore della comunità. Insieme hanno costruito fondamenta solide di affetti e valori stabili.Dal loro amore si è formata una famiglia, che oggi si stringe intorno a lei per questo splendido traguardo:

​3 figli, che hanno visto in lei una guida sicura e amorevole; 8 nipoti, per i quali “Nonna Leonarda” rappresenta un pilastro insostituibile, scrigno di ricordi, saggezza e tradizioni.

​”Il segreto della sua longevità? L’amore per i suoi cari, la serenità d’animo e quel sorriso che, ancora oggi, illumina il volto di chi le sta accanto.” A nonna Dina vanno gli auguri più affettuosi e l’abbraccio caloroso di un’intera comunità che si rispecchia nella sua bellissima storia. Buon centesimo compleanno, Nonna Dina”. Questi gli auguri di buon Compleanno del sindaco Vito Clemente.