Tutto pronto per l’estate Ciancianese 2026

Per oltre un mese Cianciana sarà il cuore pulsante di musica, spettacoli, cultura e tradizioni. Il programma dell’Estate Ciancianese 2026 come ogni anno richiama cittadini, emigrati rientrati per le vacanze e visitatori.

Dal Memorial “Aldo Carubia” alla Sagra del Raccolto, passando per gli spettacoli di Uccio De Santis (4 agosto), Povia (7 agosto), e Cristiano Malgioglio (12 agosto), fino alle rassegne teatrali, al cinema all’aperto e agli appuntamenti sportivi, il programma ha un’offerta variegata, costruita per coinvolgere tutte le fasce d’età.

«Siamo soddisfatti della risposta che stiamo ricevendo. Abbiamo già visto piazze piene, tanta partecipazione e un forte coinvolgimento delle associazioni del territorio, che stanno dando un contributo fondamentale alla riuscita della manifestazione», ha dichiarato il vicesindaco Liborio Curaba.

L’iniziativa rappresenta anche un’occasione per promuovere il territorio attraverso eventi capaci di coniugare intrattenimento e valorizzazione delle identità locali.

«Il nostro obiettivo è far vivere Cianciana, creando occasioni di aggregazione e offrendo un calendario di qualità. Il riscontro del pubblico come ogni anno ci conferma che la strada intrapresa è quella giusta», ha concluso il vicesindaco.