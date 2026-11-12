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“Vado a raccogliere le olive”, 70enne evade dai domiciliari e lascia biglietto: condannato 

Ha lasciato un bigliettino nella sua abitazione per i carabinieri dicendo di dover andare a raccogliere le olive

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Nonostante si trovasse ristretto agli arresti domiciliari ha lasciato un bigliettino nella sua abitazione per i carabinieri dicendo di dover andare a raccogliere le olive. Il tribunale di Sciacca ha condannato ad un anno di reclusione Francesco Notaro, 70 anni, per il reato di evasione.

La vicenda risale al 2022. L’imputato, all’epoca sottoposto ai domiciliari, scrisse la lettera avvisando i militari dell’Arma di doversi allontanare per raccogliere le olive. Il pm aveva chiesto la condanna dell’uomo ad un anno e sei mesi di reclusione. La difesa, che non ha contestato l’allontanamento, sosteneva però che il terreno si trovasse nelle adiacenze dell’abitazione. 

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