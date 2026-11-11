Favara, evade dai domiciliari e si apposta sotto casa dell’ex moglie: arrestato 74enne 

Chiama i carabinieri dicendo di dover andare in banca per prelevare dei soldi, pur essendo ristretto ai domiciliari e non avendo alcuna autorizzazione da parte del giudice, e si apposta sotto casa dell’ex moglie alla vigilia di un’udienza che lo vede imputato per stalking e violenza privata. I carabinieri hanno arrestato un 74enne di Favara.

Per l’uomo, difeso dall’avvocato Salvatore Pennica, questa volta si sono aperte le porte del carcere. Il giudice Matteo Rametta ha disposto l’aggravamento della misura cautelare sostenendo una totale “insofferenza” del 74enne alla prescrizioni imposte. Lo stesso, peraltro, si è reso protagonista di alcuni episodi particolarmente gravi durante le udienze del processo a suo carico, definendo i giudici “corrotti”.