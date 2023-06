Droga e prostituzione, licatese condannato e portato in carcere

Gli agenti di polizia del Commissariato di Licata, in esecuzione di un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura Generale presso la corte d’Appello di Palermo, hanno arrestato Mario Zirafi di 53 anni, per i reati inerenti le sostanze stupefacenti e lo sfruttamento della prostituzione, commessi dal 2006 al 2009 fra Licata e Palma di Montechiaro.

L’uomo è stato difeso dall’avvocato Santo Lucia che è stato subito notiziato del provvedimento.

Dopo le formalità di rito, il licatese è stato trasferito alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento per scontare la pena di 8 anni di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 30 mila euro.

Zirafi era coinvolto nel giro di prostitute e droga che sarebbe stato allestito attorno al locale notturno “Antheo” in territorio licatese.