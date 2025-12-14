Apertura

Due auto e uno scooter danneggiati da un incendio a Porto Empdocle, indagini 

Al via le indagini dei carabinieri. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, compreso il gesto doloso

Notte di fuoco a Porto Empedocle. Un incendio, la cui natura è al vaglio degli investigatori, ha danneggiato due automobili e uno scooter in via Giolitti. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, sarebbero partite da una Nissan Qashqai di proprietà di un quarantenne.

Il rogo, subito dopo, ha avvolto anche una Fiat Punto di un pensionato sessantottenne e lo scooter Piaggio Liberty di un cinquantenne. Sono stati i residenti della zona a chiamare i soccorsi. I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area. Al via le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, compreso il gesto doloso. 

Schianto sulla strada Agrigento-Palma, due giovani in gravi condizioni 
Legami, interessi e potere: ecco la Suburra di Agrigento
Movida, polizia e carabinieri intervengono per disordini in via Atenea (VIDEO)
Ladri danneggiano telecamere e "visitano" bar, danni per quasi 9mila euro 
Ritorna la magia del Presepe vivente di Montaperto
