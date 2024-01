Duplice omicidio a Naro, parla la figlia della vittima: “Mia madre non aveva litigato con nessuno”

“Non sono riuscita ad entrare, ho visto soltanto dalla finestra il corpo di mia madre carbonizzato e mi sono sentita male”. A parlare ai microfoni di Grandangolo è Marcela Russ, la figlia di Maria Russ, una delle due donne uccise questa notte a Naro. “L’indomani dovevo passare da mia madre ma stamattina mi ha chiamato una signora che ha il negozio qui vicino e mi ha detto che avevano ucciso a bastonate una donna e bruciata un’altra persona”.

La figlia prosegue: “Mio marito si è recato sul posto e mi ha detto che mia madre era stata uccisa. Non sono riuscita ad entrare, ho visto dalla finestra mia madre carbonizzata e mi sono sentita male. Non aveva litigato con nessuno, non ho visto niente e non so neanche chi ha chiamato i Vigili del fuoco. Nessuno ha visto niente. Le forze dell’ordine stanno controllando le telecamere. Io neanche sapevo che mia madre si conoscesse con l’altra donna uccisa.”