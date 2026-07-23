A Cianciana torna l’appuntamento con la Sagra del Raccolto

Ritorna l’atteso appuntamento con la Sagra del Raccolto – Grani Antichi, Cereali e Legumi, giunta quest’anno alla sua VI edizione. In programma dal 31 luglio al 2 agosto 2026, la manifestazione si conferma una vetrina d’eccellenza e un motore di crescita per un territorio straordinariamente ricco di risorse, tradizioni e biodiversità.

L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Martorana e dall’assessore all’Agricoltura Paolo Manzullo, è in prima linea nella valorizzazione di queste produzioni d’élite a fianco del Movimento Terra è Vita, presieduto da Pino D’Angelo. Un’attenta sinergia che mette insieme esperienze e visioni differenti, affidando ogni anno alla Sagra il compito di accendere i riflettori su un territorio ricchissimo di eccellenze, coinvolgendo attivamente i produttori locali e sostenendo con forza l’iniziativa imprenditoriale.

Nata per celebrare l’autenticità di una terra generosa, la kermesse mette al centro i grani antichi siciliani – come la Tumminia, il Perciasacchi, il Russello e il Senatore Cappelli – simboli della riscoperta di antiche ricette e tradizioni popolari, di uno stile di vita più salutare e di una filiera corta d’eccellenza. Ma la manifestazione è anche il palcoscenico ideale per altre preziose produzioni locali al centro, nell’ultimo decennio, di un intenso lavoro di recupero e valorizzazione: dal rinomato pistacchio della Valle del Platani al saporito Cece Rosso, passando per l’olio extravergine d’oliva varietà Pidicuddara, fino ad arrivare ai pregiati Tartufi. Proprio in questo contesto, si evidenzia il ruolo di primo piano di Cianciana, che ospita sul proprio territorio il Co.Re.Ta.S Coordinamento Regionale Tartufi Sicilia, polo di riferimento e tutela per la valorizzazione di questa straordinaria risorsa sotterranea.

Il Programma: tra convegni, showcooking d’autore e grandi spettacoli

Il ricco calendario della manifestazione, condotta dalla giornalista Rosy Abruzzo, unisce la promozione enogastronomica all’intrattenimento, offrendo tre giornate imperdibili nella suggestiva cornice di Piazza Largo Convento:

Venerdì 31 luglio: L’apertura ufficiale è affidata alle ore 18:00 all’inaugurazione degli stand e di una mostra di pittura collettiva. La serata si accende con la travolgente musica della Sikanian Street Band, seguita dall’immancabile e tradizionale “Manciata di Ciciri e Favi”, antico rito di ringraziamento e condivisione. A chiudere la prima giornata, il concerto dei Neri a Metà con il tributo a Pino Daniele.

Sabato 1 agosto: Spazio alla cultura e al benessere con la colazione proteica mattutina e, nel tardo pomeriggio, il convegno istituzionale per il 380° anniversario della nascita del comune di Cianciana, seguito dal focus “Mangia Bene – Vivi sano – Compra Siciliano”. La serata prosegue con lo showcooking del cuciniere Peppe Giuffrè, le esibizioni sportive del gruppo LIBERTAS e l’energia live de I Teppisti dei Sogni.

Domenica 2 agosto: La giornata conclusiva si apre la mattina con i laboratori “Mani in Pasta con i Bambini” a cura del Maestro Carlo Pedalino. Nel pomeriggio si terrà l’atteso Convegno sul Tartufo, per poi culminare nei momenti clou dedicati all’alta cucina insieme allo chef Salvo Paolo Mangiapane. L’ultima serata si concluderà con l’esibizione della scuola di ballo SB Dance di Simona Baldone e lo show musicale dei Pop 5 Live Band.

I Protagonisti ai Fornelli: Showcooking d’Autore

Il palco della Sagra del Raccolto vedrà la partecipazione di due eccezionali maestri della cucina, pronti a esaltare i prodotti della terra in un connubio perfetto tra tradizione e innovazione:

Peppe Giuffrè: Figura istrionica, eclettica e tra i volti più amati della gastronomia siciliana in Italia – spesso ospite nei principali format televisivi Rai e Mediaset per promuovere e raccontare i sapori autentici dell’isola. Con la sua inconfondibile energia, la profonda competenza storico-culturale e la capacità di intrattenere il pubblico, Giuffrè preparerà una busiata di grani antichi locali, lavorata artigianalmente e realizzata a Cianciana con legumi e cereali del territorio tra cui il cece rosso, la fava piatta, mandorle e pistacchio, in connubio originale di gusto e sicilianità.

Chef Salvo Paolo Mangiapane: Ambasciatore del gusto DOC Italy e profondo conoscitore della materia prima locale, lo chef firmerà l’atteso showcooking di domenica incentrato sulla valorizzazione del tartufo, regalando al pubblico un’esperienza sensoriale di altissimo profilo.

Tre giorni intensi in cui Cianciana si trasforma nella capitale siciliana del gusto, unendo comunità, visitatori e grandi ospiti sotto il segno della tradizione e della qualità.