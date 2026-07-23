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Comitini celebra il 167° anniversario della Breccia: encomio al carabiniere Giovanni Buonomo

Il carabiniere è stato insignito di un encomio per aver salvato un’anziana, il figlio disabile e la badante rimasti intrappolate tra le fiamme all'interno della propria abitazione a Castrofilippo.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Le celebrazioni per il 167° anniversario della Breccia di Comitini sono state anche l’occasione per rendere omaggio a un gesto di straordinario coraggio e altruismo. Nel corso della cerimonia ufficiale, il carabiniere Giovanni Buonomo è stato insignito di un encomio per aver salvato un’anziana, il figlio disabile e la badante rimasti intrappolate tra le fiamme all’interno della propria abitazione a Castrofilippo.

Il riconoscimento è stato conferito per l’alto senso del dovere, lo spirito di sacrificio e l’abnegazione dimostrati durante l’intervento, qualità che hanno consentito di mettere in salvo la donna nonostante il grave pericolo.

A consegnare l’encomio sono stati il sindaco di Comitini Luigi Nigrelli e il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Canicattì, capitano Davide Di Campli, che hanno espresso parole di apprezzamento nei confronti del militare, sottolineando come il suo gesto rappresenti un esempio concreto dei valori di dedizione e servizio che contraddistinguono l’Arma dei Carabinieri.

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