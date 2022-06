Election day, seggi aperti per Comunali e Referendum

Election day al via, con l’apertura in tutta Italia alle 7 dei seggi elettorali per votare sui 5 referndum sulla giustizia promossi da Radicali e Lega. Con 51.533.195 elettori aventi diritto (di cui 25.039.273 uomini e 26.493.922 donne) chiamati in tutto il Paese a votare i referendum e quasi 9 milioni di elettori (8.896.929) chiamati alle urne in 978 Comuni anche per il rinnovo di Sindaci e Consigli comunali. Per i candidati a sindaco l’eventuale ballottaggio si disputerà domenica 26 giugno. Si vota fino alle 23 di stasera. A seguire lo scrutinio per i soli referendum. Con il primo determinante verdetto sull’affluenza: se alle urne entro le 23 non sarà andato il 50% più uno degli aventi diritto la consultazione sarà nulla. Domani invece dalle 14 avrà inizio lo scrutinio per le Comunali.

Nella provincia di Agrigento si vota in 10 Comuni:

Aragona, Bivona, Comitini, Campobello di Licata, Palma di Montechiaro, Sciacca, Santa Margherita di Belice, Cattolica Eraclea, Lampedusa e Linosa, Villafranca Sicula.

Questi i candidati Sindaci:

Sciacca: Matteo Mangiacavallo, Ignazio Messina e Fabio Termine;

Palma di Montechiaro: Stefano Castellino, Salvatore Manganello e Giuseppe Morgana;

Campobello di Licata: Angelo La Greca, Andrea Mariani, Antonio Pitruzzella, Michele Termini e Vito Terrana;

Aragona: Dino Buscemi e Giuseppe Pendolino;

Bivona: Carola Calafiore e Milko Cinà;

Cattolica Eraclea: Santino Borsellino e Paolo Enzo Cammalleri;

Comitini: Gerlando Cuffaro e Luigi Nigrelli;

Lampedusa e Linosa: Filippo Mannino e Totò Martello;

Santa Margherita Belìce: Giacomo Abruzzo e Gaspare Viola;

Villafranca Sicula: Domenico Balsamo e Gaetano Bruccoleri.