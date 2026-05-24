Elezioni ad Agrigento, hanno votato i candidati sindaco Alonge e Sodano





Urne aperte dalle 7 di mattina. Ad Agrigento presso la scuola Anna Frank al Quadrivio ha votare per primo il candidato sindaco Dino Alonge. Arrivato in moto, il candidato emozionato, ha salutato cittadini e sostenitori presenti davanti al seggio prima di entrare per esprimere il proprio voto. “É per me un giorno che non dimenticherò mai, una grande emozione che spero possa far nascere qualcosa di veramente importante”, ha detto il candidato Alonge.

Pochi minuti dopo è arrivato anche il candidato sindaco Michele Sodano, accompagnato dalla compagna Cristiana. All’uscita dalla scuola, il candidato si è fermato a parlare con alcune persone presenti, intrattenendosi in particolare con una coppia di anziani tra abbracci, strette di mano e momenti di cordialità prima di lasciare il seggio.

Una mattinata all’insegna della partecipazione e del contatto diretto con i cittadini, in attesa dell’esito delle urne che definirà il futuro amministrativo della città.