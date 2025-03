Entra in due negozi e ruba i soldi dalla cassa, 38enne paga i danni e viene prosciolto 

Paga i danni ai titolari di due negozi, in cui era entrato danneggiando i locali e rubato i soldi dalla cassa, e il reato viene estinto. Il giudice Iacopo Mazzullo ha prosciolto Marco Raia, 38 anni, dalle accuse di furto aggravato. Nei confronti dell’imputato, difeso dall’avvocato Giuseppe Zucchetto, è stata emessa una sentenza di non luogo a procedere.

La vicenda risale al dicembre 2021 quando, nel giro di cinque giorni, il trentottenne mise a segno due furti in un negozio di fiori e in un bar nel centro di Raffadali. Dopo essere entrato negli esercizi commerciali, e aver danneggiato anche infissi e vetrate, avrebbe poi rubato i soldi custoditi nei registratori di cassa. La difesa, nel corso dell’udienza, ha dimostrato che l’imputato ha risarcito entrambe le persone offese. Il tribunale ha così disposto il non luogo a procedere dichiarando il reato estinto.