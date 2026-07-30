Esplode bombola di gas e crolla palazzina: cinque feriti gravi

“Sarebbe stato causato dall’esplosione di una bombola di gas il crollo parziale di un edificio a Messina, nella zona di Pistunina”. Lo scrive su Facebook il sindaco Federico Basile, che è sul posto per seguire da vicino le operazioni dei vigili del fuoco. Cinque persone sono rimaste gravemente ferite; tutti in codice rosso, sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati al Policlinico di Messina. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dell’area, mentre sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’esplosione. La zona è stata transennata per consentire le operazioni di emergenza. Sono in corso verifiche sull’eventuale presenza di altre persone coinvolte.

In seguito al crollo parziale di una palazzina nel quartiere Pistunina, presumibilmente in seguito a un’esplosione, il sindaco di Messina, Federico Basile, ha disposto l’immediata attivazione del Coc – Centro Operativo Comunale per assicurare il coordinamento delle attività di assistenza e il necessario supporto alle persone coinvolte. Contestualmente sono stati attivati anche i Servizi sociali del Comune di Messina, che sono a disposizione per fornire assistenza e supporto a eventuali persone coinvolte e alle famiglie interessate dall’emergenza.

“Siamo costantemente in contatto con tutte le autorità impegnate nell’emergenza – dichiara il sindaco Basile -. L’attivazione del COC e dei Servizi sociali consentirà di garantire ogni forma di supporto e vicinanza alle persone coinvolte, mettendo a disposizione tutte le risorse comunali necessarie”. L’Amministrazione comunale continuerà a seguire l’evolversi della situazione, fornendo tempestivamente aggiornamenti e assicurando la piena collaborazione con gli organi preposti alla gestione dell’emergenza.