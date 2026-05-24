Agrigento

Falso allarme bomba alla clinica Sant’Anna, denunciato pensionato per procurato allarme 

Ad effettuare la chiamata un pensionato agrigentino. L’uomo è stato rintracciato e denunciato per procurato allarme

Pubblicato 37 minuti fa
Da Redazione

Ha chiamato il centralino della clinica Sant’Anna, ad Agrigento, dicendo che una bomba era stata posizionata nelle adiacenze della struttura e che stava per esplodere.

Per fortuna non c’era niente di vero ma comunque è scattato il protocollo che si adotta in questi casi con le stanze e i reparti che, in via precauzionale, sono stati evacuati. Il protagonista di questa vicenda è un pensionato agrigentino di 57 anni. L’uomo, dopo essere stato rintracciato dai carabinieri, è stato denunciato per il reato di procurato allarme. Non è chiaro il motivo del gesto. 

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