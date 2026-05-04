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Favara, 19enne minacciato con un coltello e rapinato in strada 

Il “bottino” è di appena 30 euro. Al via le indagini per risalire all’identità del malvivente

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I carabinieri della Tenenza di Favara hanno avviato le indagini su una rapina ai danni di un immigrato di 19 anni.

Il giovane, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato avvicinato da un altro ospite di una comunità che lo avrebbe minacciato con un coltello per poi farsi consegnare quanto aveva in tasca. Il “bottino” è di appena 30 euro. Al via le indagini per risalire all’identità del malvivente. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere che insistono nella zona. 

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