Apertura

Investito durante gara all’autodromo di Racalmuto, cronometrista in ospedale

Il cronometrista è stato immediatamente trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio dove le sue condizioni sono state giudicate gravi

Pubblicato 32 minuti fa
Da Redazione

Un addetto alla rilevazione dei tempi è stato investito da un veicolo durante una gara che si stava svolgendo all’autodromo di Racalmuto.

Il cronometrista, sbalzato per diversi metri, è stato immediatamente trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dove le sue condizioni sono state giudicate gravi. Ancora da accertare con precisione la dinamica di quanto accaduto ma, secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava sulla pista per rilevare i tempi quando è stato travolto dall’auto. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.25/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.25/2026
Pagina 1 di 18
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Bottiglia con benzina e catenaccio in un cantiere a Santa Elisabetta, indagini 
Apertura

Investito durante gara all’autodromo di Racalmuto, cronometrista in ospedale
Agrigento

Minicar contro un masso a San Leone, 16enne ferita
Agrigento

Gestione illecita di rifiuti, sequestrata autocarrozzeria al Quadrivio Spinasanta 
Apertura

Perde il controllo della moto e si schianta: muore un 17enne
banner italpress istituzionale banner italpress tv