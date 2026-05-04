Investito durante gara all’autodromo di Racalmuto, cronometrista in ospedale

Un addetto alla rilevazione dei tempi è stato investito da un veicolo durante una gara che si stava svolgendo all’autodromo di Racalmuto.

Il cronometrista, sbalzato per diversi metri, è stato immediatamente trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dove le sue condizioni sono state giudicate gravi. Ancora da accertare con precisione la dinamica di quanto accaduto ma, secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava sulla pista per rilevare i tempi quando è stato travolto dall’auto.