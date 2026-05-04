Agrigento

Camper in marcia prende fuoco sotto la Valle dei templi, intervento dei Vigili del fuoco 

Secondo prime informazione gli occupanti, una volta visto le fiamme, si sarebbero messi in salvo scendendo dal mezzo

Pubblicato 27 minuti fa
Da Redazione

Un camper è andato in fiamme lungo la via Panoramica dei Templi nei pressi di Piano San Gregorio. L’incendio si è sviluppato mentre il veicolo era in marcia. Secondo prime informazione gli occupanti, una volta visto le fiamme, si sarebbero messi in salvo scendendo dal mezzo e chiamando immediatamente i soccorsi.

Sul posto lanciato l’allarme sono giunti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Agrigento che hanno domato le fiamme, prima che si propagassero sulla vegetazione accanto alla carreggiata. L’incidente ha creato qualche problema alla circolazione.

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